مجلس صلاح الدين يتهم امريكا بدمار المحافظات السنية

2019/07/25 | 14:28

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بغداد :سومر نيوز

حملت عضو مجلس محافظة صلاح الدين سعدية العبيدي ،الخميس، الولايات المتحدة الامريكية بدمار المحافظات السن...

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