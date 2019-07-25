النظام السوري يستهدف قطاع الصناعة ورجال الأعمال لملء خزينته الفارغة

2019/07/25 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا عن الضغوط التي يمارسها النظام السوري على النخبة الإقتصادية، في وقت يحذر فيه قطاع المال ورجال الأعمال

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