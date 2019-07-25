نائب يذكر عبد المهدي بمذابح للاقليات في سهل نينوى ويدعو لالغاء قرار سحب لواء 30 حشد شعبي

2019/07/25 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ نينوى

دعا النائب عن المكون الشبكي حنين القدو، الخميس (25 تموز 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى الغاء قرار سحب عناصر اللواء 30 بالحشد الشعبي، من السيطرات الرئيسية لمناطق سهل نينوى.

وقال القدو في مؤتمر صحفي، "تفاجئنا قبل يومين بصدور قرار من القائد العام للقوات المسلحـة وتحت ضغوط سياسية معروفة من قبل قيادات سياسية، بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسة لمناطق سهل نينوى"، داعيا عبد المهدي الى "الغاء هذا القرار لطمأنة ورعاية ابناء سهل نينوى من المهجرين الذين عادوا الى مناطقهم".

واضاف انه "منذ العام 2004، وحتى عام 2014 تعرض ابناء الشبك والتركمان والاقليات الاخرى الى مذبحة حقيقية داخل مدينة الموصل من قبل تنظيم القاعدة، ما تسبب بمقتل الالاف منهم وتحت انظار الحكومة المحلية"، مبينا ان "الفترة الممتدة بين 2007-2014 تعرضت فيها قرى الشبك في سهل نينوى الى هجوم عشرات السيارات المفخخة التي استهدفت قرى خزنة وباي بوخت واورطخراب ومجمع النور والموفقية وقرى اخرى، وكان حصيلتها وقوع مئات الشهداء وتدمير الالاف من الدور السكنية".

واوضح ان "تلك التفجيرات وما تلاها من عمليات الخطف داخل سهل نينوى، والتي استهدفت ابناء المكون الشبكي، كانت تتم تحت انظار اللواء الخامس من الفرقة الثانية ولواء الزيرفاني والوية اخرى من البيشمركة، والذين كانوا هم المسؤولين عن ادارة الملف الامني في مناطق سهل نينوى".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر نيابي، الخميس (25 تموز 2019)، عن سبب تأخر عقد جلسة البرلمان لهذا اليوم، مبينا أن اغلب النواب منشغلون باجتماعات اللجان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب تأخر عقد جلسة البرلمان اجتماعات اللجان النيابية لمناقشة

بغداد اليوم _ خاص

حذر النائب عن كتلة التأخي، احمد حيدر، الخميس (25 تموز 2019)، وفد الحكومة الاتحادية الزائر لاربيل والذي وصلها فجر اليوم من مناقشة القضايا المتعلقة بمحافظة كركوك.

واوضح حيدر في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "القضايا الم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب عن تيار الحكمة المعارض، خالد الجشعمي، الخميس 25 تموز 2019، الانباء المتداولة بشان تغيير عدد من الوزراء الحاليين مجرد "تسريبات"، فيما اكد ان تياره سيحرج رئيس الوزراء ويفاجئه تحت قبة البرلمان.

وقال الجش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يذكر عبد المهدي بمذابح للاقليات في سهل نينوى ويدعو لالغاء قرار سحب لواء 30 حشد شعبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يذكر عبد المهدي بمذابح للاقليات في سهل نينوى ويدعو لالغاء قرار سحب لواء 30 حشد شعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).