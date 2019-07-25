نائب رئيس مجلس نينوى يفتتح معرض التكنولوجيا ومواد البناء في الموصل

2019/07/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نورالدين قبلان معرض التكنلوجيا ومواد البناء المقام في نقابة المهندسين العراقيين فرع نينوى بمدينة الموصل .وحضر افتتاح المعرض ، الذي تشارك فيه شركات أجنبية ومحلية و مؤسسات حكومية ، عدد من اعضاء مجلس المحافظة و رؤساء الجامعات ومدراء الدوائر والمسؤولين اضافة إلى رئيس وأعضاء النقابة .واكد قبلان […]

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