فائق زيدان يبحث مع وفد الاتحاد الاوربي محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الارهاب

2019/07/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم وفدا من دول الاتحاد الاوربي .وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى :” ان الجانبين ناقشا محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الارهاب”.

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