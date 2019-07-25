كربلاء: جادينو يفوز بالمركز الاول بمسابقة سينما الموبايل كأفضل فيلم

2019/07/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراختتمت مسابقة الشباب "لسينما الموبايل" التي اقامتها مديرية شباب ورياضة كربلاء، اعمالها والتي دامت يوم واحد، بفوز فيلم (جادينو) بالمركز الاول من بين خمسة افلام مشاركة.

وشارك في المسابقة التي تقيمها مديرية الشباب والرياضة في المحافظة سنويا، كل من منتديات (شباب الحر والشهداء والوحدة والهندية والحسينية).

وجرت المسابقة في قاعة منتدى شباب الحر حيث تم عرض أفلام متنوعة هادفة من الواقع الذي يعيشه الشباب وأخرى تعالج الظواهر السلبية في المجتمع وبأشراف لجنة مختصة في السينما والمسرح مؤلفة من الدكتور عمار إبراهيم الياسري رئيسا وعضوية محمد عبد الحميد ضيدان وحسين فالح.

وقال مدير اعلام شباب ورياضة كربلاء حامد الكرعاوي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، ان "وبعد مشاهدة جميع العروض أصدرت اللجنة نتائج التقييم النهائي التي أسفرت عن فوز منتدى شباب الحر عن فيلم ( جادينو) بالمركز الاول كأفضل فيلم مناصفة مع منتدى شباب الهندية لفيلم (أفيون) فيما حصل على جائزة أفضل مخرج محمد العراقي عن فيلم (أفيون) منتدى شباب الهندية وجائزة أفضل منثل من نصيب إبراهيم العگيلي عن فيلم (حلقة) من منتدى شباب الشهداء وأفضل تصوير مرتضى يحيى لفيلم (أفيون) منتدى شباب الهندية وأفضل مونتاج سعد حسين لفيلم (حلقة) من منتدى شباب الشهداء وجائزة أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية لفيلم (جادينو) من منتدى شباب الحر".

يذكر ان مديرية شباب ورياضة كربلاء المقدسة - شعبة الثقافة والفنون وضمن الخطة المركزية تقيم المسابقة الشباب ( لسينما الموبايل ) وبمشاركة منتديات المحافظة.

وفي الختام، قدمت شهادات تقديرية ومشاركة على اللجنة والمنتديات المشاركة في المسابقة من قبل مسؤول شعبة الاعلام في المديرية حامد الگرعاوي ومسؤول النشاط الفني في منتدى الحر الشاعر عادل الصويري.



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