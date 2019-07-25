كوريا تطلق صاروخين واليابان تندد

وأوضح، أن "من غير الواضح إن كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أشرف على العملية من موقع الإطلاق من عدمه".
وأدان وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا إطلاق الصاروخين، قائلًا إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين أمر مؤسف للغاية.
من جانبه، قال مصدر بالحكومة اليابانية لوكالة الأنباء كيودو، إن "الصاروخين باليستيان، ولم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان، ولم يكن لهما أي تأثير في الأمن القومي للبلاد".
وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قد زار قبل يومين، مصنعًا لصناعة الغواصات الحديثة، في موقع لم يتم الكشف عنه.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن "زعيم البلاد تفقد غواصة جرى بناؤها حديثًا، وأشار إلى قدرات تكتيكية ونظم أسلحة جديدة".
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