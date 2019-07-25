إدارة الصقور تطالب باستعادة الالقاب غير المحتسبة  للنادي

2019/07/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..خاطبت دارة نادي القوة الجوية الرياضي، الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، باستعادة الالقاب غير المحتسبة للنادي، وهو الطلب الثاني الذي تقدمه أدارة النادي بعد الطلب الذي تم تقديمه خلال تموز من عام 2017، كما تم أشعار الاتحاد الآسيوي بذلك الطلب.وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان تلقت […]

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