2019/07/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حذر رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، اليوم الخميس، من حصول “كارثة” في انتخابات كركوك قد تعيد رسم خارطة العراق.وقال الصالحي للمركز الخبري الوطني NNC إنه “اذا تم اعتماد آلية التدقيق حسب القانون، فان نتيجة الانتخابات ستكون صالح الجميع”.وأضاف انه “وفي حال لم تنفذ ولم يتم التدقيق، وبقيت السجلات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبهة التركمانية تحذر من “كارثة” قد تعيد رسم خارطة العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية تحذر من “كارثة” قد تعيد رسم خارطة العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية تحذر من “كارثة” قد تعيد رسم خارطة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).