عقوبات مالية وانذارات بالغلق.. التربية تضيق الخناق على المدارس الاهلية “الراسبة”

2019/07/25 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت وزارة التربية ،اليوم الخميس، اغلاق المدارس الاهلية التي لم تحقق نسب نجاح عالية، مبينا ان التوجيهات تاتي بغية الحفاظ على المستوى العلمي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بقيامهم بتبليغ ادارات المدارس الأهلية التي […]

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