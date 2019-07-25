عدم اكتمال النصاب يؤخر عقد جلسة مجلس النواب

2019/07/25 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر ان جلسة مجلس النواب تأخر عقدها لحد الان بسبب عدم اكتمال النصاب .وكان من المقرر عقد الجلسة الساعة الواحدة ظهرا .

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