2019/07/25 | 14:40

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الصحف الاسبانية تقترح هذه الحلول لريال مدريد

‏غلاف ماركا | 6 حلول للمشكلة- بيل ، فينيسيوس ، ابراهيم ، ايسكو ، رودريغو ، خاميس.- أسينسيو يغيب الموسم بأكمله ولكن زيدان لديه بدائل وضع المرشحين

بالخروج مثل بيل وخاميس يمكن أن يتغير.

‏غلاف الآس | الحل في المنزل- تتطلب الإصابة تغيير خطط زيدان وتمنح فرصة لكوبو وردريغو.- أسينسيو سيغيب الموسم بأكمله ، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ضد

أرسنال.

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