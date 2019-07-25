2019/07/25 | 14:40

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الغاء تأشيرة الدخول لهذه الفئة من المواطنين الاتراك في روسيا

الخميس

25

تموز

2019 :

02:20 pm

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر توجيهات لإلغاء تطبيق تأشيرة

الدخول "فيزا" للمواطنين الأتراك من حاملي جواز سفر الخدمي والخاص

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