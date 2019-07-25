ديون كُردستان… العقبة الأكبر أمام توافقها مع بغداد

2019/07/25 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الإعلان عن الموافقة المبدئية لحكومة إقليم كُردستان العراق تسليم الكمية النفطية المُتفق عليها مع الحكومة المركزية لشركة “سومو” الوطنية لتصدير النفط،

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