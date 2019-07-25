لجنة نيابية ترفع توصياتها الى البرلمان والحكومة حول ازمة السكن (وثائق)

2019/07/25 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، اليوم الخميس، عن رفع توصياتها الى مجلس النواب والحكومة حول ازمة السكن.

وذكرت اللجنة في وثائق حصلت عليها “كلكامش برس “، ان “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي رفعت توصياتها الى مجلس النواب والحكومة حول ازمة السكن”.

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