السوداني يكشف قرب إعداد تقرير حول البرنامج الحكومي

2019/07/25 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن قرب إعداد تقرير وعرضه في جلسة عامة حول البرنامج الحكومي.وقال السوداني لـ/SNG/، إن “البرنامج الحكومي بعد إعلانه من قبل الحكومة هو قيد الدراسة والتدقيق من قبل اللجنة البرلمانية”، مشيرا الى ان “هناك دراسة دقيقة لكل محور من محاوره ومقارنة نسب الانجاز ...

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