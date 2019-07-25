بعد انقطاع لأكثر من 15 عاماً.. الفنانة أصيل الهميم تقيم أولى حفلاتها اليوم في بغداد

2019/07/25 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم الفنانة أصيل الهميم اولى حفلاتها اليوم الخميس في بغداد بعد انقطاع دام لاكثر من 15 عاماً.

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