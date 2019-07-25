وزير النفط: هذان السببان يعرقلان تعيين خريجي الهندسة الكيميائية

2019/07/25 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، أن تعليمات قانون الموازنة والعجز فيها عاملان يعرقلان تعيين خريجي الهندسة الكيميائية، مبيناً أن وزارته تمكنت من إيجاد فرص عمل لخريجي هندسة النفط وخريجي التخصصات الهندسية الأخرى تجاوزت الألف فرصة.وقال الغضبان في تصريح لة إن “وزارة المالية لم تمنحنا الدرجات الوظيفية لخريجي الهندسة الكيميائية والبالغ عددهم 2440 خريجاً […]

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