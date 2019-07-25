الصالحي يحذر من “كارثة” قد تعيد رسم خارطة العراق

2019/07/25 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- حذر رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، اليوم الخميس، من حصول “كارثة” في انتخابات كركوك قد تعيد رسم خارطة العراق.وقال الصالحي لـ/SNG/، إنه “اذا تم اعتماد آلية التدقيق حسب القانون، فان نتيجة الانتخابات ستكون صالح الجميع”.وأضاف انه “وفي حال لم تنفذ ولم يتم التدقيق، وبقيت السجلات مزورة فستكون هناك كارثة وستؤثر على خارطة ...

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