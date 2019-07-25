مجلس النواب يعقد جلسته الـ35 برئاسة الكعبي

2019/07/25 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادعقد مجلس النواب، الخميس، أعمال الجلسته الخامسة والثلاثين من الفصل التشريعي الثاني في السنة الأولى.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان ، تلقته “كلكامش برس”، إن “مجلس النواب افتتح أعمال جلسته الـ 35 من الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي”.

وحضر الجلسة 170 نائبًا، في الجلسة التي من المفترض أن تكون الأخيرة لمجلس النواب قبل أن يدخل عطلته التشريعية، لكن مقررة البرلمان خديجة علي أعلنت أن جلسات البرلمان ستستمر خلال الأسبوع المقبل.

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