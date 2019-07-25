البرلمان يعقد جلستة برئاسة الكعبي

2019/07/25 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … عقد مجلس النواب ،اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيسه الأول حسن الكعبي.وقال مصدر برلماني، لوكالة /بدر نيوز/، إن “مجلس النواب عقد اليوم، جلسته الـ35 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الاولــى في الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة النائب الاول لرئـيـس المـجـلـس حسن الكعبي”.ومن المقرر أن يصوت البرلمان ويقرأ عدد من القوانين المدرجة […]

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