البيشمركة تصدر قراراً بشأن الدوام والزي

2019/07/25 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل : الفرات نيوز} اصدرت وزارة البيشمركة قرار خاصة بشأن ساعات الدوام الرسمي والزي العسكري.

وحددت الوزارة في بيان اطلعت {الفرات نيوز} عليه اليوم الخميس، موعد دوام الوزارة، مشيرة الى انها لن تسمح للضباط والبيشمركة والرتب العليا في الوزارة بالدوام باللباس المدني".وبحسب القرار الجديد، فان دوام الوزارة سيكون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا وان من لم يلتزم بذلك سيتم محاسبته.واشار القرار الى انه لا يجوز للضباط والبيشمركة والرتب العليا في الوزارة الدوام باللباس المدني، وعليهم الدوام باللباس العسكري وبخلاف ذلك سيتم محاسبتهم.



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