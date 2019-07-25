بعد اكتشاف حقل جديد… القاهرة تستضيف “غاز شرق المتوسط”

2019/07/25 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في القاهرة الاجتماعات التحضيرية لمنتدى غاز شرق المتوسط في إطار الإعداد للاجتماع على مستوى الوزارات في دول البحر الأبيض المتوسط المزمع

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