محكمة التمييز توجب معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة شخصية أو وظيفية

2019/07/25 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محكمة التمييز وجوب معاقبة القاضي الذي يلجأ لأي وساطة شخصية أو وظيفية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، ان المبدأ التمييزي للمحكمة يؤكد ان توسط القاضي لدى جهات غير قضائية سواء في الجوانب الشخصية او الوظيفية، يشكل اساءة للقضاء ويثلم استقلاله القضائي.

وأوضح البيان، ان فعل الوساطة مخالف للمادة السابعة أولاً من قانون التنظيم القضائي رقم مئة وستين لسنة الف وتسعمئة وتسعة وسبعين المعدل، والتي أوجبت على القاضي المحافظة على كرامة القضاء، والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته، مشيرا إلى وجوب معاقبته بإحدى العقوبات الواردة بالمادة الثامنة والخمسين من قانون التنظيم القضائي.

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