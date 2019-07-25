2019/07/25 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اعلن مجلس محافظة كربلاء ،الخميس، عن توزيع قطع اراضي لعوائل شهداء وجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي.

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس كربلاء يعلن توزيع 1210 قطة أرض لعوئل الشهداء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس كربلاء يعلن توزيع 1210 قطة أرض لعوئل الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).