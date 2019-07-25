التربية العراقية توجه بغلق المدارس الأهلية والسبب ..!!

2019/07/25 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية توجيهات جديدة لإدارات المدارس الأهلية بغية الحفاظ على المستوى العلمي لأبنائنا الطلبة ، وكذلك تحسين ادائها والارتقاء به من خلال متابعة الملاكات التدريسية والتعليمية التابعة لها .وقال المكتب الإعلامي في بيان ان “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بقيامهم بتبليغ ادارات المدارس الأهلية التي حققت نسب نجاح متدنية …

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