مقتل واصابة 6 مواطنين في حادث مروري شرق واسط

2019/07/25 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب حادث مروري على طريق كوت – بدرة في واسط بمقتل واصابة 6 مواطنين كانوا متوجهين الى منفذ زرباطية الحدودي .وقال مصدر في مرور واسط ان :” مركبة خاصة كانت تقل عائلة من مدينة كربلاء متوجهة الى المنفذ الحدودي في زرباطية لغرض السفر الى ايران ، تعرضت الى حادث اصطدام بشاحنة لنقل المواد الانشائية […]

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