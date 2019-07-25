الدفاع التركية تعلن تسلمها الدفعة الاولى من انظمة الدفاع الجوي

2019/07/25 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم تسليم الدفعة الأولى من منظومات “إس-400″ إلى قاعدة موتيد الجوية في أنقرة اليوم، ووصلت 30 طائرة، وننتظر أن يتم تسليم الشحنة الثانية أيضًا إلى أنقرة".وأبرم عقد توريد أربعة كتائب "إس-400" بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2017.ستدفع تركيا جزء من الصفقة، وجزء منها سيكون على حساب قرض روسي".انتهى..م.م

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