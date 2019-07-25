اللجنة القانونية تناقش تعديل قانون الخدمة الاتحادي

2019/07/25 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … ناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب ,اليوم الخميس, تعديل قانون الخدمة الاتحادي.وقال النائب عن كتلة بدر حسين جاسم الزهيري “تم مناقشة جملة من القوانين المهمة كان ابرزها تعديل قانون الخدمة الاتحادي”.ويذكر ان , مجلس النواب عقد جلسته اليوم ومن المقرر ان يتم التصويت على عدد من القوانين المدرجة على […]

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