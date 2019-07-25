2019/07/25 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة محافظة ميسان، بتهمة الابتزاز وانتحال شخصية ضابط.

وأشار المكتب في بيان، الى ورود شكوى ومعلومات لمكتب المفتش العام في محافظة ميسان، بشأن قيام أحد منتسبي شرطة ميسان، بانتحال صفة ضابط في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بهدف ابتزاز أصحاب المهن والمحلات، وأخذ أموال منهم مقابل التغاضي عن متابعتهم، مبينا ان مفتش عام الداخلية جمال الأسدي، أوعز لمكتبه في المحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف البيان، ان مفتشية شرطة ميسان، وبعد التأكد من صحة المعلومات وتدوين إفادة وشكوى إحدى الطبيبات المبتزات، شكّل فريق عمل مشترك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، واستحصل أمراً قضائياً بالضبط بحق المنتسب، وقام بنصب كمين، نتج عنه ضبط المتهم متلبساً بالجرم المشهود، بأخذ مبلغ ستة آلاف دولار من الطبيبة، لقاء عدم متابعة عيادتها الخاصة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية: ضبط منتسب بتهمة انتحال الشخصية والابتزاز في ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية: ضبط منتسب بتهمة انتحال الشخصية والابتزاز في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).