وزارة النفط تعلن عن توفر 200 درجة وظيفية لهذه الاختصاصات

2019/07/25 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، توفير 200 فرصة عمل لخريجي الهندسة الكيمياوية بصفة عقود بناء.

وقالت للوزارة في بيان تلقته "العهد نيوز"، إن "الوزارة

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