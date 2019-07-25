2019/07/25 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسويق أكثر من مليون دجاجة حية خلال 30 يوماً في كربلاء

أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، الخميس، عن تسويق أكثر من مليون

دجاجة حية خلال 30 يوماً لسد الحاجة المحلية في المحافظة .

وقال مدير الزراعة في المحافظة في بيان" إن الفترة الواقعة بين

منتصف شهر حزيران ومنتصف تموز شهدت تسويق ( مليون و 162 ألف و407 )

دجاجة حية من الحقول العاملة والبالغ عددها ( 50 ) حقلاً للأسواق

المحلية ، فيما بلغ مجموع أوزانها ( 1976 ) طناً و( 92 ) كليو غرام

.

وبيّن إن" في كربلاء ( 50 ) مشروعاً لإنتاج فروج اللحم والتي منحت

قروضاً من المبادرة الزراعية للحكومة العراقية ومدعومة الأعلاف

والعلاجات البيطرية ومختلف الخدمات للمربين من أجل زيادة المنتج

المحلي من اللحوم البيضاء وتقليل استيرادها من الخارج .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسويق أكثر من مليون دجاجة حية خلال 30 يوماً في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسويق أكثر من مليون دجاجة حية خلال 30 يوماً في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).