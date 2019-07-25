الزراعة تكشف عن زيادة كبيرة في المساحات المزروعة لمحصول “السمسم”

2019/07/25 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت وزارة الزراعة، عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم في الموسم الحالي.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الموسم الزراعي الحالي شهد زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم ضمن خطتها الصيفية المقررة في المحافظات كافة، نتيجة توفر المياه من اجل زيادة الإنتاج المحلي وتأمين الأمن الغذائي للمواطن”.

وأشار الى ان “المساحات المقررة لزراعة محصول السمسم بلغت 32786 دونماً للخطة الزراعية الصيفية للموسم الحالي”.





وأوضح البيان، ان “المساحات المزروعة شملت أغلب المحافظات وحسب طرائق الإرواء منها الانبار 8730، واسط 7019، صلاح الدين 5200، الديوانية 4080، ذي قار 3560، ديالى 1050، بابل 525، بغداد 520، نينوى 520، ميسان 250، كربلاء 55 دونماً”.

ولفت الى ان “معدل البذار المتوقع للمحصول بلغ 2- 2.5 كيلو غرام للدونم الواحد”، مؤكدا “أهمية زراعة السمسم كونه يعد من المحاصيل الاقتصادية وتمتاز بذوره بقيمة غذائية عالية للإنسان ويستخدم في الخبز والعديد من الصناعات الغذائية”.





وتابع البيان، ان “السمسم يستعمل ايضا كعلف للدواجن والماشية، ويدخل في العديد من الصناعات كالأصباغ والصابون والعطور وإنتاج العقاقير الطبية ومبيدات الحشرات، ويمتاز بكونه يتحمل الجفاف والحرارة العالية”.





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