لاعبو النوارس يتغيبون عن وفد اسود الرافدين في كربلاء

2019/07/25 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… وصلت الخميس، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، الى محافظة كربلاء المقدسة من اجل التحضير لبطولة غرب آسيا المقرر اقامتها للفترة من 30 تموز وحتى 14 آب المقبل في كربلاء واربيل .وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس لـ/ المعلومة /، إن “وفد المنتخب الوطني، وصل قبل قليل الى كربلاء من اجل الاستعداد لبطولة […]

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