2019/07/25 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخادم الملكي السابق، بول باريل ، عن طريقة اختيار الملكة إليزابيث الثانية لملابسها، مشيرا إلى أنها تلجأ لطريقة “غير عادية” لاختيار ملابسها.

وبحسب صحيفة “رويل بوكس” ، أضاف باريل ، أن الملابس تأتي إلى الملكة من الطابق العلوي الذي يضم جميع ملابسها، مضيفا: نجلب لها رسوما تخطيطية لاثنين من الأزياء لتختار واحدا منها، كل صباح، وعادة ما تكون تلك الرسوم مزودة بقطع من الخامات التي صنعت منها الملابس “بحيث تتمكن الملكة من تذكر ما إذا كانت الملابس مصنوعة من الحرير أو القطن أو الصوف”.

وأشار إلى أن الزي الذي تقوم الملكة باختياره “يتم إحضاره لها من الطابق العلوي، حتى لا تضطر لفحص كل الأثواب بخزانتها والاختيار بينها”.

كما أن هناك عنصر واحد في أزياء الملكة نادرا ما تتخلى عنه، وهو حقيبة اليد السوداء من العلامة البريطانية الفاخرة المصنوعة يدويا Launer، والتي تستخدمها منذ 50 عاما.

تشتهر الملكة بإعادة ارتداء بعض الملابس المفضلة لديها، وهو أمر يقوم به الآخرون من أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم دوقة كامبريدج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تختار ملكة بريطانيا ملابسها ؟ خادم ملكي سابق يكشف تفاصيل مثيرة عن ذلك خادم ملكي سابق يكشف تفاصيل مثيرة عن ذلك) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تختار ملكة بريطانيا ملابسها ؟ خادم ملكي سابق يكشف تفاصيل مثيرة عن ذلك خادم ملكي سابق يكشف تفاصيل مثيرة عن ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).