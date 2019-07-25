مصادر: الصدر والعبادي وضعا خطة لإعادة الاخير للسلطة والاطاحة بعبد المهدي

2019/07/25 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية يوم الاربعاء ان تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف “النصر” بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي وضعا الاطار الاولي لخطة تهدف الاطاحة بالحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، عن مصادر برلمانية عراقية قولها ان “العبادي والصدر اتفقا على خطة مكتملة للإطاحة بالحكومة برلمانيا على ان يعود الاول خلفا لعبد المهدي”.

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