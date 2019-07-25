مجلس ذي قار يصوت بالإجماع على تقرير لجنة التربية بشأن أداء القطاع التربوي

2019/07/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس الأربعاء بالإجماع على تقرير لجنة التربية والخاص بتقييم أداء القطاع التربوي بعد نسب النجاح المتدنية الأخيرة والذي تضمن عدداً من المقترحات والتوصيات لتحسين هذا الواقع ورفع المستوى العلمي.وقالت نائب رئيس لجنة التربية شيماء الفتلاوي ” إن اللجنة قدمت تقريراً مفصلاً عن واقع وأسباب …

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