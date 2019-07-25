قرعة تصفيات آسيا تضع صالات العراق الى جانب فلسطين وثلاث منتخبات خليجية.من هي؟

2019/07/25 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اوقعت قرعة تصفيات آسيا لكرة القدم داخل الصالات، المنتخب العراقي في مجموعة متوازنة.

ووضعت القرعة منتخب العراقي في المجموعة الاولى لمنطقة غرب اسيا إلى جانب منتخبات البحرين والكويت والإمارات وفلسطين.يذكر ان البطولة ستقام بداية شهر تشرين الاول المقبل، ومن المؤمل إقامتها في البحرين أو الكويت.

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