تتعلق بمؤتمر المانحين.. الحلبوسي في زيارة الى الكويت برفقة 9 محافظين

2019/07/25 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي ،اليوم الخميس، عن زيارة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للكويت السبت المقبل برفقة تسعة محافظين.ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الهاشمي قوله، إن “رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سيزور الكويت السبت المقبل برفقة 9 محافظين ورئيس صندوق إعادة إعمار العراق”، مبينا أن “الزيارة التي […]

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