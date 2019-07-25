2019/07/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل النعيم نيوز أن سائقي الشاحنات والمركبات الكبيرة مستمرين بتظاهراتهم حتى إيجاد الحلول.تستمر تظاهرات واحتجاجات سواق الشاحنات في ميسان على إثر جباية الميزان المثبت في مدخل طرق العمارة والذي يستقطع من الشاحنات مبالغ مالية عند الدخول والخروج ” مطالبين عبرالنعيم نيوز الجهات المعنية بايجاد حلول لهم من جشع مستثمر الميزان في ميسان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائقو شاحنات “ميسان” يطالبون عبر النعيم بإيجاد الحلول النعيم نيوز.

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