2019/07/25 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسم الحقيقي للفنان فاروق الفيشاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/25 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسم الحقيقي للفنان فاروق الفيشاوي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسم الحقيقي للفنان فاروق الفيشاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).