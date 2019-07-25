لبنان: العراقيون سيدخلون الى لبنان للإستشفاء تحت مظلة الصحة وحمايتها

2019/07/25 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … استقبل رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، وزير الصحة العامة جميل جبق، وعرض معه واقع القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان.وبعد اللقاء، أعلن جبق أنه “تم التوافق على ادخال الدواء اللبناني الى العراق”.وأشار إلى أنّ “العراقيين سيدخلون الى لبنان للإستشفاء تحت مظلة الوزارة وحمايتها في ظل ما كانوا يتعرضون له […]

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