مع درجات الحرارة القياسية.. باريس أشد سخونة من القاهرة

2019/07/25 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد أوروبا درجات حرارة مرتفعة جداً، تعد الأعلى في تاريخ بعض دولها، مما دفع وكالة "بلومبيرغ" لإجراء مقارنة بين درجات الحرارة في عواصم أوروبية ومدن في دول أخرى تشهد موجات حر قوية خلال الصيف، لافتة إلى أن باريس أصبحت أشد سخونة من القاهرة المصرية.

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