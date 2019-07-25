الحداد يؤكد على أهمية حماية الانتاج الزراعي المحلي ودعمه وطنياً

2019/07/25 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد اليوم الخميس، اجتماع لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية والذي عقد في مقر اللجنة بحضور رئاسة اللجنة والنواب الأعضاء.

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