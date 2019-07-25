مصدر: أيوب أوديشو يعتذر عن تكملة مشواره مع الصقور

2019/07/25 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف مصدر مقرب من نادي القوة الجوية، الخميس، اعتذار مدرب الفريق الكروي أيوب أوديشيو عن تكملة مشواره مع الصقور للموسم الكروي المقبل، 2019/2020.

وقال المصدر لـ “كلكامش برس”، إن”أيوب أوديشو اعتذر بشكل رسمي للهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية، عن إكمال مهمته في تدريب الفريق الكروي للموسم المقبل”، مبينًا أن “أوديشو أصر على التنحي عن قيادته الفريق لأسباب وصفها بالصحية”.

وأشار المصدر إلى أن “الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية سبق لها وأن أتمت الاتفاق بشكل رسمي مع أوديشو لاستكمال مهمة تدريب الفريق لموسم آخر”.

وأوضح المصدر أن “الهيأة الإدارية تفاجئت بقرار استقالة المدرب، لأنها أبرمت عددًا من التعاقدات مع لاعبين سيمثلون القوة الجوية بالموسم المقبل تلبية لرغبة المدرب المستقيل”.

وتسنم أوديشو مهمة تدريب القوة الجوية منتصف شهر آذار الماضي من العام الجاري.

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