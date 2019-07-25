إيران تفتتح أكبر موسوعة شيعية بأكثر من لغة

2019/07/25 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت إيران أكبر موسوعة شيعية تسمى ويكي شيعة , حيث تتضمن هذه الموسوعة عدة لغات منها , العربية والفارسية, وغيرها.للتعرف أكثر حول هذه الموسوعة من خلال الرابط التالي: http://www.wikishia.net

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