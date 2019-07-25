كمبش: مطالب المعتصمين من أصحاب الشهادات العليا مشروعة

2019/07/25 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أفادت النائب عنلجنة التعليم العالي والبحث العلمي غيداء كمبش في مؤتمر صحفيعقدته في مبنى البرلمان، وتابعته وكالة / بدر نيوز/، ان “أصحاب الشهادات العليا معتصمين ومنذ أسابيع دون ان يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالتعيين على دوائر الدولة وهم افنوا جزء كبير من حياتهم في الدراسة ، ونحن في لجنة التعليم العالي نعتقد […]

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