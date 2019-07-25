العمل النيابية تعتزم التصويت على قرار ينظم العمالة الأجنبية في البلاد

2019/07/25 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت لجنة العمل الشؤون الاجتماعية النيابية، الخمس، عزمها عرض قرار داخل مجلس النواب للتصويت عليه ينظم العمالة الأجنبية في البلاد، فيما بينت أن ثلاثة ملايين عامل أجنبي في البلاد لم يدخلوا بصفة رسمية.وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة العمل النيابية في طور عرض قرار للتصويت […]

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