2019/07/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_بن_أعمارة «تتغدى تجربتي الخاصة بنهاية الحياة بأمنيتي الأكثر عمقا في جعل فعل الموت فعلا للحياة.».الفيلسوف الفرنسي- بول ريكور«إنّه - في هذا السّياق بالذّات - نعني؛ بعد تعطّل سرديّة المستقبل الّتي رسمتها نظريّات التّقدّم التّنويريّة، عادت خطابات الآخرة إلى الاشتغال بحدّة مريعة، وصار على الفلسفة أنّ تخاطب هذا الضّيف الميتافيزيقيّ المرعب (الآخرة) على أنّه مطلب يوميّ لهذا الجيل ما بعد الدّينيّ، الّذي بات ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عمر بن أعمارة - قَبْرِيَّات تمرينات رشيقة استعدادا للرحيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عمر بن أعمارة - قَبْرِيَّات تمرينات رشيقة استعدادا للرحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).