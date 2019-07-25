2019/07/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس تكثُر الكتابة ذات المفهوم المختلف عن العَلمانية مؤخراً بين مُعارضٍ ومؤيدٍ لتبنيها ولتنفيذها في المستقبل.وكلٌ يُقدمها حسب رؤيته.فالمؤيد يُضيف عليها ويُضخم من حسناتها وفضائلها ليعتبرها الدولة الفاضلة!أما المعارض فيُصورها بأنها الشيطان بعينه، وبأن ما ينطبق على الدول الأوروبية ذات الأغلبية السكانية المسيحية، لا ينطبق على الدول العربية ذات الأغلبية السكانية المسلمة، وبأن الإسلام دين دنيا وآخر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - العَلمانية الريمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محيي الدين محروس - العَلمانية الريمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).